​Роухани обсудил с президентом Афганистана убийство генерала Сулеймани

Президент Ирана Хасан Роухани в воскресенье провел телефонный разговор с президентом Афганистана Ашрафом Гани, в ходе которого стороны обсудили убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте президента ИРИ.

"Мы ожидаем, что наши дружественные и соседние страны единодушно осудят этот злостный преступный поступок", - заявил Роухани в ходе разговора.

В свою очередь, Гани выразил соболезнования в связи с убийством Сулеймани и добавил, что безопасность Ирана важна для Афганистана и "усилия афганского правительства и нации будут направлены на содействие миру, стабильности и братству".