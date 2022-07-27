О нас

Россию не допустили к участию в чемпионате мира по настольному теннису

Россию не допустили к участию в чемпионате мира по настольному теннису Исполнительный комитет Международной федерации настольного тенниса (ITTF) принял решение не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в командном чемпионате мира, передает Report со ссылкой на Газета.ру.
Другие страны
27 июля 2022 г. 20:43
Россию не допустили к участию в чемпионате мира по настольному теннису

Исполнительный комитет Международной федерации настольного тенниса (ITTF) принял решение не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в командном чемпионате мира, передает Report со ссылкой на Газета.ру.

Турнир стартует 30 сентября и продлится до 9 октября в китайском Чэнду.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Также из России были перенесены или отменены международные крупные соревнования.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
27 июля 2022 г. 16:02
Петков: Азербайджан готов поставлять в Болгарию дополнительные объемы газа
Петков: Азербайджан готов поставлять в Болгарию дополнительные объемы газа
26 июля 2022 г. 11:52
Минобороны Азербайджана: Армянские вооруженные формирования 9 раз совершили провокации
Минобороны Азербайджана: Армянские вооруженные формирования 9 раз совершили провокации
26 июля 2022 г. 11:45
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенных глав ИВ Масаллинского, Лерикского, Гёйгёльского районов
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенных глав ИВ Масаллинского, Лерикского, Гёйгёльского районов
25 июля 2022 г. 17:40
Новые кадры из города Лачын
ФотоНовые кадры из города Лачын
25 июля 2022 г. 16:09
Президент Ильхам Алиев наградил Резу Дегати
Президент Ильхам Алиев наградил Резу Дегати
25 июля 2022 г. 15:21
Президент: Каждый государственный деятель должен быть поддержкой и опорой для ветеранов
Президент: Каждый государственный деятель должен быть поддержкой и опорой для ветеранов
25 июля 2022 г. 14:32
Президент: Это должно стать уроком для каждого государственного чиновника
Президент: Это должно стать уроком для каждого государственного чиновника
25 июля 2022 г. 14:29
До сих пор погашены долги семей шехидов и ветеранов войны на 6,5 млн манатов
До сих пор погашены долги семей шехидов и ветеранов войны на 6,5 млн манатов
25 июля 2022 г. 13:08
Назначен новый глава ИВ Масаллинского района
Назначен новый глава ИВ Масаллинского района
25 июля 2022 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi