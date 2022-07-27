Россию не допустили к участию в чемпионате мира по настольному теннису

Исполнительный комитет Международной федерации настольного тенниса (ITTF) принял решение не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в командном чемпионате мира, передает Report со ссылкой на Газета.ру.

Исполнительный комитет Международной федерации настольного тенниса (ITTF) принял решение не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в командном чемпионате мира, передает Report со ссылкой на Газета.ру.

Турнир стартует 30 сентября и продлится до 9 октября в китайском Чэнду.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Также из России были перенесены или отменены международные крупные соревнования.