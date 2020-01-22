Россиянин прибыл в Санкт-Петербург из Китая с подозрением на ОРВИ

У прибывшего из Китая в Санкт-Петербург россиянина заподозрили ОРВИ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в аппарате вице-губернатора города Анны Митяниной.

Мужчину госпитализировали в больницу имени Боткина.Ранее в Китае сообщили о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. От заболевания умерли 17 человек.Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.