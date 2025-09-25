Россия заявила о захвате 205 украинских населенных пунктов с начала года
Другие страны
- 25 сентября, 2025
- 16:33
В Минобороны России заявили о захвате 205 украинских населенных пунктов с начала текущего года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление ведомства.
В заявлении говорится, что данные территории "освобождены и перешли под полный контроль ВС РФ" в период с 1 января по 25 сентября.
Также утверждается, что российские войска в целом взяли под контроль 4714 кв.км территорий в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Сумской, Днепропетровской областях Украины.
Последние новости
17:20
IFC предложила "рецепт" для перехода Азербайджана к устойчивому строительствуИнфраструктура
17:18
В новом туристическом сезоне AZAL будет выполнять рейсы по 50 направлениямТуризм
17:14
Словения запретила въезд Биньямину НетаньяхуДругие страны
17:12
Сахиба Гафарова приглашена в Пакистан на Межпарламентскую конференцию спикеровМилли Меджлис
17:05
Премьер Дании проинформировала генсека НАТО о ситуации с БПЛАДругие страны
17:05
В Норвегии возле аэропорта перехвачен дронДругие страны
17:04
Азербайджан и Албания обсудили развитие сотрудничества в сфере здравоохраненияЗдоровье
16:59
Начинается суд над пластическим хирургом, обвиняемым в нанесении вреда здоровью пациенткиПроисшествия
16:56