Россия заявила о захвате 205 украинских населенных пунктов с начала года

В Минобороны России заявили о захвате 205 украинских населенных пунктов с начала текущего года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление ведомства.

В заявлении говорится, что данные территории "освобождены и перешли под полный контроль ВС РФ" в период с 1 января по 25 сентября.

Также утверждается, что российские войска в целом взяли под контроль 4714 кв.км территорий в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Сумской, Днепропетровской областях Украины.