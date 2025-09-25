Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Россия заявила о захвате 205 украинских населенных пунктов с начала года

    Другие страны
    • 25 сентября, 2025
    • 16:33
    Россия заявила о захвате 205 украинских населенных пунктов с начала года

    В Минобороны России заявили о захвате 205 украинских населенных пунктов с начала текущего года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление ведомства.

    В заявлении говорится, что данные территории "освобождены и перешли под полный контроль ВС РФ" в период с 1 января по 25 сентября.

    Также утверждается, что российские войска в целом взяли под контроль 4714 кв.км территорий в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Сумской, Днепропетровской областях Украины.

    Минобороны Россия российско-украинский конфликт
    Rusiya ilin əvvəlindən Ukraynanın 205 yaşayış məntəqəsini ələ keçirib

    Лента новостей