Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм

    Россия выразила протест Японии из-за проведения масштабных военных учений

    Другие страны
    • 31 октября, 2025
    • 20:14
    Россия выразила протест Японии из-за проведения масштабных военных учений

    Россия выразила решительный протест посольству Японии в Москве в связи с проведением с 20 по 31 октября масштабных военных учений Joint Exercise 2025, охвативших всю территорию Японии, включая остров Хоккайдо, расположенный вблизи российской границы.

    Как сообщает Report со ссылкой на заявление МИД России, в ведомстве отметили, что подобная военная активность создает потенциальную угрозу безопасности дальневосточных рубежей страны.

    Особую обеспокоенность у Москвы вызвало размещение на японской базе Ивакуни батареи ракетного комплекса "Тайфун", предназначенного для запуска ракет средней и меньшей дальности. Комплекс был оставлен после завершения совместных японо-американских учений Resolute Dragon 25, проходивших с 11 по 25 сентября.

    Российская сторона подчеркнула, что оставляет за собой право принять необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

    Россия Япония военные учения протест

    Последние новости

    20:25

    Посол: Обсуждается визит Эрдогана в Азербайджан для участия в параде Победы

    В регионе
    20:23

    США не планируют наносить удары по Венесуэле

    Другие страны
    20:16

    Трамп: США и Канада не будут возобновлять торговые переговоры

    Другие страны
    20:14

    Россия выразила протест Японии из-за проведения масштабных военных учений

    Другие страны
    20:05

    Ислам Рагимов стал победителем чемпионата Европы U-23 по дзюдо

    Индивидуальные
    20:02

    Глава МИД Германии призвал Израиль и "Хезболлах" соблюдать режим прекращения огня

    Другие страны
    19:47

    Россия расширила "стоп-лист" для представителей ЕС в ответ на новый пакет санкций

    Другие страны
    19:40

    TİKA реализует проект по реставрации Мардакянской крепости

    Kультурная политика
    19:38
    Видео

    В Зангилане состоялся брифинг на тему "Зангезурский коридор - региональная транспортная сеть"

    Внешняя политика
    Лента новостей