Россия выразила протест Японии из-за проведения масштабных военных учений

Россия выразила решительный протест посольству Японии в Москве в связи с проведением с 20 по 31 октября масштабных военных учений Joint Exercise 2025, охвативших всю территорию Японии, включая остров Хоккайдо, расположенный вблизи российской границы.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление МИД России, в ведомстве отметили, что подобная военная активность создает потенциальную угрозу безопасности дальневосточных рубежей страны.

Особую обеспокоенность у Москвы вызвало размещение на японской базе Ивакуни батареи ракетного комплекса "Тайфун", предназначенного для запуска ракет средней и меньшей дальности. Комплекс был оставлен после завершения совместных японо-американских учений Resolute Dragon 25, проходивших с 11 по 25 сентября.

Российская сторона подчеркнула, что оставляет за собой право принять необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.