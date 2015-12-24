Россия возобновила поставки зерна в Турцию после инцидента с Су-24

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Российский экспорт зерна на территорию Турции возобновлен после короткого перерыва, вызванного ухудшением отношений между двумя странами, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

"Опасения по поводу возможного срыва поставок на турецкий рынок, который существовал в конце ноября - начале декабря, не оправдались", - сказал исполнительный директор аналитического центра "СовЭкон" Андрей Сизов.

Как сообщили агентству российские трейдеры, продажи зерна в Турцию возобновлены, никаких, даже негласных, ограничений из Москвы до сих пор нет.

"Турция продолжает покупать российскую пшеницу, так как она дешевле французской, а товар украинского происхождения не отличается должным качеством", - сказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Отмечается, что в период с июля по ноябрь Турция импортировала 1,7 млн. тонн российской пшеницы, что делает ее вторым по величине покупателем российской пшеницы.