Россия ведет переговоры с ОАЭ о поставках истребителей Су-35

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Россия ведет с Объединенными Арабскими Эмиратами переговоры о поставке истребителей Су-35, сообщил журналистам в воскресенье гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на международном авиасалоне Dubai Airshow-2015.

Dubai Airshow проводится с 1989 года при содействии правительства и гражданской авиации Эмирата Дубай и министерства обороны ОАЭ. Её тематика — вооружение и военная техника ВВС, средства ПВО, космическая техника, гражданская авиация и технологии. В этом году она проходит с 8 по 12 ноября.

"Су-35 интерактивно здесь представлен очень хорошо, и мы ведем сейчас переговоры с Эмиратами о поставке этих самолетов", — сказал Чемезов, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".