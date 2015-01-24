Россия ужесточила визовый режим для иностранцев

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Уже с понедельника, 26 января, иностранцы, собирающиеся посетить РФ, должны будут указать маршрут своего предполагаемого пребывания в стране. Об этом сообщает Report со ссылкой на российский сайт Vesti.ru.

Эти правила прописаны в новой анкете для иностранных граждан, которая утверждена Федеральной миграционной службой (ФМС). Причем анкета обязательна для всех заявителей, независимо от категории, вида и срока действия визы.

Как разъяснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), в маршруте нужно будет указать все населенные пункты, которые иностранец собирается посетить на территории России. Кроме того, в обязательном порядке запрашивается адрес постановки на миграционный учет, сведения о приглашающей и принимающей стороне, передает "Интерфакс".

По мнению АТОРа, новые визовые правила могут негативно отразиться на въездном туристическом потоке в Россию.