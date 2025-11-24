Россия ударила по жилым районам Харькова дронами, есть погибшие и пострадавшие

Город Харьков на востоке Украины подвергся мощному удару со стороны российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА - ред.).

Как передает Report со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова, по последним данным, погибли 4 человека, еще 13 получили ранения.

По информации Синегубова, в Салтовском районе зафиксировано попадание дрона, также произошло возгорание в Шевченковском районе. Изначально подтверждались двое пострадавших, затем - один погибший и пять раненых. Позже число погибших увеличилось до двух, пострадавших - до восьми, среди них 12-летний ребенок.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании БПЛА в частный дом в Шевченковском районе. По уточнённым данным Ситуационного центра, по городу было нанесено 15 ударов по шести локациям. Количество обратившихся за медицинской помощью достигло 15 человек.

В результате атаки серьёзно повреждены объекты энергетики и теплоснабжения, разрушена трансформаторная подстанция и три жилых дома.

Глава ОГА сообщил о ещё одной погибшей - 69-летней женщине.