Россия ударила по порту Одессы

Сегодня утром ВС России атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр"

Сегодня утром ВС России атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр", cообщает Report со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечается, что две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта.

23 июля в Одессе прогремела серия взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога.

Отметим, что накануне в Стамбуле Украина, Турция и Россия при поддержке генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша договорились о содействии безопасному судоходству для экспорта зерна, сопутствующих продуктов питания и удобрений (в том числе аммиака) из морских портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" в течение 120 дней с возможностью продления этого срока.