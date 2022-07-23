Россия ударила по порту Одессы

Сегодня утром ВС России атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр", cообщает Report со ссылкой на РБК-Украина.
Отмечается, что две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта.
23 июля в Одессе прогремела серия взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога.
Отметим, что накануне в Стамбуле Украина, Турция и Россия при поддержке генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша договорились о содействии безопасному судоходству для экспорта зерна, сопутствующих продуктов питания и удобрений (в том числе аммиака) из морских портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" в течение 120 дней с возможностью продления этого срока.