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    Россия, Турция и Иран создают центр для контроля в зонах деэскалации в Сирии

    Об этом говорится в совместном заявлении стран-гарантов

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Россия, Турция и Иран создают совместный координационный центр для контроля в зонах деэскалации в Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в совместном заявлении стран-гарантов.

    "Создают совместный ирано-российско-турецкий координационный центр для согласования действий сил контроля деэскалации в зонах деэскалации", - говорится в совместном заявлении, текст которого зачитал глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

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