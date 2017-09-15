Россия, Турция и Иран создают центр для контроля в зонах деэскалации в Сирии

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Россия, Турция и Иран создают совместный координационный центр для контроля в зонах деэскалации в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в совместном заявлении стран-гарантов.

"Создают совместный ирано-российско-турецкий координационный центр для согласования действий сил контроля деэскалации в зонах деэскалации", - говорится в совместном заявлении, текст которого зачитал глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.