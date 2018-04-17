Россия требует ответа после обнаружения в пробах по "делу Скрипаля" вещества BZ, стоявшего на вооружении США

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Россия ждет от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответа относительно обнаружения в пробах с места инцидента в Солсбери отравляющего вещества BZ, стоявшего на вооружении США и Великобритании.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Би-би-си".

"В докладе швейцарской лаборатории говорилось, что они также нашли вещество BZ, которое было создано в США в 1955 году и находилось на вооружении армий США и Великобритании. Мы спросили ОЗХО, которой мы доверяем, правда ли это, что наряду с А-234 было обнаружено вещество BZ", - сказал Лавров.

"Мы ждем ответа от ОЗХО, которой мы, конечно, доверяем, но хотим и проверять", - добавил глава МИД РФ.

Министр также в очередной раз указал, что вещество А-234, которое Великобритания называет "Новичок", могло быть произведено многими странами, поскольку его формула давно опубликована.

"Это вещество действительно было создано в Советском Союзе. Потом один из его создателей перебежал в США и опубликовал формулу. Если вы хотите проверить, прежде чем поднимать этот вопрос, Соединенные Штаты запатентовали эту формулу. Вещество было принято американской армией или спецслужбами, точно не помню", - указал министр.