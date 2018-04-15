Россия созывает заседание группы по прекращению огня в Сирии 16 апреля

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Россия 16 апреля созывает в Женеве внеочередное заседание Целевой группы по прекращению огня в Сирии в связи с ударами США, Великобритании и Франции по Дамаску в ночь на субботу, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".



По инициативе России как одного из сопредседателей Целевой группы по прекращению огня было принято решение о созыве внеочередного заседания группы 16 апреля", — сказала пресс-секретарь постпредства РФ при женевском отделении ООН Ольга Жигалова.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия, выпустив по Сирии более 100 ракет.