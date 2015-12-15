​Россия уничтожила в Сирии свыше 1,2 тысячи автоцистерн с нефтью

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Самолёты российской авиагруппы с начала военной операции в Сирии 30 сентября уничтожили более 1,2 тысячи автоцистерн-наливняков, перевозивших сырую нефть и нефтепродукты.

Как передает Report, об этом заявил во вторник начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

"С начала нанесения ударов российской авиацией уничтожено свыше 1,2 тысячи таких наливняков", — сказал Рудской журналистам.

По его словам, только за последние три дня было уничтожено шесть объектов незаконного нефтепромысла боевиков, а также семь колонн автомобилей, перевозивших сырую нефть и продукты её переработки.

"За последние несколько недель увеличена интенсивность ударов по позициям ИГИЛ и других террористических группировок. Российская авиация продолжает уделять первостепенное внимание подрыву источников доходов террористов в Сирии", — добавил Рудской.