Россия продала оружия больше чем на 15 млрд. долларов в 2014 году

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Объем российского оружейного экспорта в 2014 году достиг отметки, превышающей 15 млрд. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом 27 января на заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами заявил президент РФ Владимир Путин.

"Общая сумма продаж превысила 15 млрд. долларов, подписаны новые контракты на сумму почти 14 млрд. долларов", – сказал глава государства.

По его словам, Россия поставляет вооружения более чем в 60 государств.

Путин отметил, что одним из главных конкурентных преимуществ России является ее репутация "надежного, предсказуемого партнера, который не ставит выполнение своих обязательств в зависимость от каких-либо конъюнктурных предпочтений и текущей политической конъюнктуры".

В середине декабря помощник президента России Владимир Кожин оценил экспорт вооружений из России в 13 млрд. долларов.

По оценке Стокгольмского института исследований проблем мира, по итогам 2009–2013 годов Россия заняла второе место в мире по экспорту оружия после США. Также в первую пятерку вошли Германия, Китай и Франция.