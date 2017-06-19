Россия приостановила действие меморандума с США по полетам над Сирией

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ С 19 июня Россия приостановила взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении министерства обороны России.

Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот сбросил бомбы вблизи позиций SDF, сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ.

Меморандум России и США о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии был подписан 20 октября 2015 года.

Документ регламентирует действия всех самолетов и беспилотников в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики и призван обеспечить безопасность полетов.