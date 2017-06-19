 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Россия приостановила действие меморандума с США по полетам над Сирией

    Об этом говорится в заявлении министерства обороны России

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ С 19 июня Россия приостановила  взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе Сирии. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении министерства обороны России. 

    Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот сбросил бомбы вблизи позиций SDF, сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ.

    Меморандум России и США о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии был подписан 20 октября 2015 года.

    Документ регламентирует действия всех самолетов и беспилотников в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики и призван обеспечить безопасность полетов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi