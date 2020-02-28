Россия приостанавливает выдачу виз гражданам Ирана

Кабинет министров России поручил МИД временно приостановить оформление и выдачу рабочих, частных, учебных, туристических и транзитных виз гражданам Ирана, а также аннулировать ранее выданные визы.

Как передает Report, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина РФ.

"Временно приостановить прием документов, оформление и выдачу рабочих, частных, учебных, туристических и транзитных виз гражданам Исламской Республики Иран в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ; временно приостановить прием документов, оформление и выдачу транзитных виз..., а также аннулировать ранее выданные визы указанной категории", - говорится в документе.Также временно приостанавливается оформление гражданам Ирана виз в форме электронного документа."Уведомить Исламскую Республику Иран о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер", - сказано в распоряжении.