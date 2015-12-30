Россия поставит Египту 46 вертолетов Ка-52К "Аллигатор"

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Россия поставит Египту 46 корабельных вертолета Ка-52К "Аллигатор".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в новогоднем обращении гендиректора холдинга "Вертолеты России" Александра Михеева, опубликованном в среду в корпоративном журнале компании.

"В уходящем году заключены новые контракты с российскими и иностранными эксплуатанами вертолетной техники… Так, по линии "Росооборонэкспорта" заключен крупный контракт с Египтом на поставку вертолетов Ка-52К "Аллигатор", - говорится в публикации.

Этот вертолет является модификацией ударного вертолета Ка-50 "Черная акула". Он предназначен для обнаружения различных объектов, подвижных и неподвижных целей на земле, уничтожения бронетехники и авиации врага.