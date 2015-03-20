Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Россия поддержит Ирак в борьбе с ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта"). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в ходе встречи с главой МИД Ирака, сопредседателем иракской части межправительственной комиссии Ибрагимом Джафари.

"Сегодня ваша страна отстаивает свою независимость, свой суверенитет от внешней агрессии, мы внимательно следим за всем тем, что происходит, за вашей борьбой с агрессивным движением ИГИЛ. Поддержим вас в этой борьбе, - заявил Д. Рогозин. - Мы оперативно реагируем на ваши просьбы и будем это делать впредь".