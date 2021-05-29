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Россия отказалась выдать визу литовскому атташе по культуре

Россия отказалась выдать визу литовскому атташе по культуре Россия отказала в выдаче визы вновь назначенному атташе по культуре при посольстве Литвы в Москве Римантасу Винграсу.
Другие страны
29 мая 2021 г. 22:45
Россия отказалась выдать визу литовскому атташе по культуре

Россия отказала в выдаче визы вновь назначенному атташе по культуре при посольстве Литвы в Москве Римантасу Винграсу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявляет МИД Литвы.

"В рамках обычных процедур по выдаче виз Российская Федерация отказалась выдать въездной документ назначенному атташе по культуре", - говорится в сообщении МИД, опубликованном в субботу на его сайте. У Литвы теперь, как отметило ведомство, нет в РФ ни одного атташе по культуре.

Как в четверг сообщило Минкультуры Литвы, Вильнюс намерен сократить две ставки атташе по культуре в представительствах в РФ. Соответствующее предложение ведомство передает на рассмотрение правительства. Как утверждал министр культуры Симонас Кайрис, сеть атташе по культуре в диппредставительствах Литвы не является эффективной, поэтому в рамках ее перераспределения решено отказаться от такой должности в Калининграде и от должности атташе по культурному наследию при посольстве в Москве, оставив лишь одну штатную единицу, которую должен был занять Винграс.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Litvanın yeni mədəniyyət attaşesinə viza vermədi

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