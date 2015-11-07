​Россия отдала Китаю участок земли на Дальнем востоке

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Газета China Daily сообщила о возвращении в состав КНР участка площадью почти 5 километров квадратных под Уссурийском, который оказался в составе РФ после поражения Цинской империи во второй опиумной войне в 19 веке.

Как передает Report, издание сообщает, что через участок протекает река Хубуту, русло которой находится в 60 километрах от Уссурийска – самого крупного российского порта, куда прибывают китайские грузы.

Сейчас власти КНР ведут переговоры с российским правительством об открытии в городе еще одного порта.

В период с 1858 по 1915 год Китай передал Российской империи почти 1,5 млн квадратных километров своей территории.

Как пишет ВВС, приграничный участок был передан в ведение Пекина в день Народного единства – 4 ноября. Возвращенная территория охватывает части реки Хубуту – всего 4.7 квадратных километра. Новая территория будет включена в состав провинции Гирин, которая находится на северо-востоке Китая. Земля принадлежала ранее Империи Цин, однако была передана России после Второй опиумной войны, в которой участвовали британцы и французы.

По информации China Daily, границы были пересмотрены обеими странами еще в 1993 году. Тогда же земля отошла Китаю. В этом году завершился перенос приграничных знаков. Проправительственный китайский таблоид Global Times называет церемонию открытия новой пограничной линии и переговоры по строительству грузового порта следствием небывалого расцвета русско-китайских отношений.