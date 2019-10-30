Россия объявила об отводе сил YPG/PKK из зоны безопасности в Сирии

Отвод вооруженных подразделений террористической организации YPG/PKK из зоны безопасности на северо-востоке Сирии завершен досрочно, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает Report со ссылкой на "Анадолу".

"Отвод вооруженных подразделений с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен. Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция", - сказал глава российского военного ведомства во вторник на переговорах с министром обороны Армении Давидом Тонояном в Ереване.

22 октября Турция и Россия достигли договоренности по ситуации на северо-востоке Сирии.

В соответствии с договоренностями, все подразделения террористов YPG до вечера 29 октября вместе с оружием должны быть выведены из сирийских районов к востоку и западу от зоны проведения операции "Источник мира".