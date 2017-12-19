Россия объявила Лоту Гули в международный розыск

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Главное следственное управление Следственного комитета по Москве объявило в розыск одного из самых влиятельных "воров в законе" Надира Салифова (Лоту Гули).

Как передает Report, об этом сoобщает Росбалт.

По данным, он обвиняется в похищениях и вымогательствах.

Как рассказал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, по версии следствия, Салифов давал распоряжения о похищении людей в Москве и вымогательстве у них денег.

Он объявлен в международный розыск. В первую очередь, произошедшее связано с небывалой активностью, которую развил в России гангстер, проживающий сейчас в Турции.