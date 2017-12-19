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    Россия объявила Лоту Гули в международный розыск

    Он обвиняется в похищениях и вымогательствах

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Главное следственное управление Следственного комитета по Москве объявило в розыск одного из самых влиятельных "воров в законе" Надира Салифова (Лоту Гули).

    Как передает Report, об этом сoобщает Росбалт.

    По данным, он обвиняется в похищениях и вымогательствах.

    Как рассказал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, по версии следствия, Салифов давал распоряжения о похищении людей в Москве и вымогательстве у них денег.

    Он объявлен в международный розыск. В первую очередь, произошедшее связано с небывалой активностью, которую развил в России гангстер, проживающий сейчас в Турции.

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