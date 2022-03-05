Россия направила США ноту протеста

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков вручил послу США Джону Салливану ноту протеста в связи с провокационными агрессивными высказываниями американского сенатора Линдси Грэма.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков вручил послу США Джону Салливану ноту протеста в связи с провокационными агрессивными высказываниями американского сенатора Линдси Грэма.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в МИД РФ.

"Пятого марта заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков вручил вызванному в МИД России послу США в Москве Дж.Салливану ноту протеста в связи с известными провокационными агрессивными высказываниями американского сенатора Л.Грэма", - говорится в сообщении.