​Россия нанесла 17 ударов по боевикам в Сирии, уничтожены свыше 150 боевиков

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Российская авиация за последние сутки поддержала оппозицию 17 ударами по позициям "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) севернее Ракки, уничтожены свыше 150 боевиков.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Удары были нанесены в поддержку наступления отряда "Ганим", входящего в Сирийскую свободную армию, и вооруженного формирования "Демократических сил", уточнил он.

"По данным объективного контроля российская авиация уничтожила более 150 боевиков и 11 единиц техники", - сказал Рудской.

По его словам, еще 18 ударов по террористам были нанесены в интересах отрядов "Львы пустыни" и "Каламун" в районах Эль-Каратьен и Пальмиры.