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Россия начала поставлять топливо в Иран железнодорожным транспортом

Россия начала поставлять топливо в Иран железнодорожным транспортом Россия в этом году впервые начала экспорт топлива в Иран по железной дороге после того, как традиционные покупатели избегали торговли с Москвой.
Другие страны
11 апреля 2023 г. 19:04
Россия начала поставлять топливо в Иран железнодорожным транспортом

Россия в этом году впервые начала экспорт топлива в Иран по железной дороге после того, как традиционные покупатели стали избегать торговлю с РФ после ее нападения на Украину в прошлом году.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, Россия и Иран, находящиеся под санкциями Запада, налаживают более тесные отношения, чтобы поддержать свои экономики и сократить воздействие санкций Запада, которые обе страны считают неоправданными.

Сообщается, что РФ еще в прошлом году объявила о начале обменных поставок нефтепродуктов с Ираном, но фактические поставки начались только сейчас. В феврале и марте Россия поставила в Иран до 30 000 тонн бензина и дизельного топлива. Все объемы горючего шли по железной дороге из России через Казахстан и Туркменистан.

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Версия на английском языке Russia starts fuel supplies to Iran by rail - Reuters 
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