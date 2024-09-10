Россия начала масштабное контрнаступление в Курской области

Бойцы 155 мотострелкового полка РФ начали масштабное контрнаступление под Курском, выбив из села Гордеевка украинских бойцов.

Бойцы 155 мотострелкового полка РФ начали масштабное контрнаступление под Курском, выбив из села Гордеевка украинских бойцов.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"Армия России начала контрнаступательную операцию, вытесняя ВСУ из Курской области. Они вошли в Гордеевку с четырех сторон: украинские войска вытеснены из сел Коренево, Кульбаки, Мартыновка, а также из села Нечаево. В результате ВСУ отступили, понеся большие потери. В настоящий момент ВС РФ продвигаются в Апанасовке, Снагосте, Вишневке и Мартыновке. Операция по освобождению Суджанского района продолжается", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оценивая возможность достижения договоренностей с Украиной, заявил, что это трудно представить на фоне ситуации в Курской области.