ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа

    Россия, Китай и Монголия проводят первые совместные учения пограничников

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 06:55
    Россия, Китай и Монголия проводят первые совместные учения пограничников

    Вооруженные силы Китая, России и Монголии проводят совместные учения по защите границ "Пограничное сотрудничество - 2025".

    Как передает Report, об этом сообщает информационный ресурс "Чжунго цзюньхао".

    По его данным, это первые учения китайских, российских и монгольских пограничников, которые проходят 8-9 сентября в одном из приграничных районов трех стран. Их целью является повышение уровня стратегического сотрудничества трех стран в противостоянии угрозам безопасности на границе и дальнейшее укрепление взаимного доверия, указывает "Чжунго цзюньхао".

    В ходе учений отрабатывались новые модели взаимодействия вооруженных сил трех стран в охране границ, совместное планирование и разведка, а также нанесение совместных ударов. Другие подробности не уточняются. 

    Россия Китай Монголия военные учебния
    Rusiya, Çin və Monqolustanla ilk birgə sərhəd mühafizə təlimləri keçirir

    Последние новости

    08:13

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    07:49

    Появились подробности возможного трансфера защитника "Ливерпуля" Конате в "Реал"

    Футбол
    07:18

    Мадуро жестко раскритиковал действия США в Карибском бассейне

    Другие страны
    06:55

    Россия, Китай и Монголия проводят первые совместные учения пограничников

    Другие страны
    06:27

    WSJ: Биржа в США хочет отменить обязательные квартальные отчеты для компаний

    Другие страны
    05:46

    Французские власти прогнозируют перебои с авиасообщением

    Другие страны
    05:19

    У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2

    Другие страны
    04:58

    Трамп возложил на демократов ответственность за убийство украинки в США

    Другие страны
    04:25

    Guardian: Борис Джонсон зарабатывал на контактах во время работы премьером

    Другие страны
    Лента новостей