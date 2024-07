Россия, Китай и Казахстан создадут единый цифровой коридор

Трехстороннее соглашение о создании "единого цифрового коридора" на маршруте Китай-Казахстан-Россия подписано в Астане.

Как передает Report , об этом сообщили в казахстанском АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".

Согласно информации, документ подписан между АО "Славтранс-Сервис", Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd. и АО КTZ Express.

Подписание соглашения состоялось в Астане в рамках заседания Казахстанско-Китайского делового совета. В целом по итогам мероприятия было подписано более 40 документов на сумму свыше 3,7 млрд долларов, говорится в сообщении.

Ранее национальная компания "Казахстан темир жолы" (КТЖ, "Казахстанские железные дороги") сообщала о предстоящем подписании на Казахстанско-китайском деловом совете между Россией, Китаем и Казахстаном соглашения о единой цифровой платформе (ЕЦП) контейнерных перевозок.

По данным КТЖ, ЕЦП станет интегрированной стратегической системой, объединяющей в себе процессы таможенного оформления, электронной торговли и другие функции. В компании отметили, что это позволит значительно упростить логистику, способствовать развитию электронной торговли, упростить таможенные процедуры, снизить торговые барьеры, повысить прозрачность и эффективность цепочек поставок.