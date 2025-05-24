О нас

Россия и Украина обменяли по 307 военнослужащих

Россия и Украина обменяли по 307 военнослужащих Россия и Украина в рамках договоренностей, ранее достигнутых в Стамбуле, 24 мая провели новый обмен пленными.
Другие страны
24 мая 2025 г. 14:47
Россия и Украина обменяли по 307 военнослужащих

Россия и Украина в рамках договоренностей, ранее достигнутых в Стамбуле, 24 мая провели новый обмен пленными.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Минобороны РФ.

"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, Россия и Украина передали друг другу по 307 военнослужащих", - отмечает ведомство.

"Масштабный обмен будет продолжен", - сообщили Минобороны.

Накануне Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами. Из украинского плена возвращены 270 российских военнослужащих и 120 гражданских лиц. Взамен украинской стороне переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.

Договоренность об обмене в формате "1000 на 1000" была достигнута в ходе первых за три года прямых российско-украинских переговоров, которые прошли на прошлой неделе в Стамбуле.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiya və Ukrayna qarşılıqlı şəkildə 307 hərbçi dəyişdirib

Самое читаемое

Главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии
Главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии
20 мая 2025 г. 12:01
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
21 мая 2025 г. 14:42
В Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
ФотоВ Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
21 мая 2025 г. 23:25
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
23 мая 2025 г. 11:08
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
19 мая 2025 г. 13:11
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
19 мая 2025 г. 20:25
В Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
ФотоВ Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
20 мая 2025 г. 16:44
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
24 мая 2025 г. 08:56
Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Иран должны развивать экономическое сотрудничество
Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Иран должны развивать экономическое сотрудничество
18 мая 2025 г. 22:51
МИД РФ: Лавров совершит визит в Армению 20-21 мая
МИД РФ: Лавров совершит визит в Армению 20-21 мая
19 мая 2025 г. 14:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi