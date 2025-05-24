Россия и Украина обменяли по 307 военнослужащих

Россия и Украина в рамках договоренностей, ранее достигнутых в Стамбуле, 24 мая провели новый обмен пленными.

Россия и Украина в рамках договоренностей, ранее достигнутых в Стамбуле, 24 мая провели новый обмен пленными.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Минобороны РФ.

"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, Россия и Украина передали друг другу по 307 военнослужащих", - отмечает ведомство.

"Масштабный обмен будет продолжен", - сообщили Минобороны.

Накануне Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами. Из украинского плена возвращены 270 российских военнослужащих и 120 гражданских лиц. Взамен украинской стороне переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.

Договоренность об обмене в формате "1000 на 1000" была достигнута в ходе первых за три года прямых российско-украинских переговоров, которые прошли на прошлой неделе в Стамбуле.