Россия и Украина договорились о продолжении взаимных встреч с пленными
Другие страны
- 01 сентября, 2025
- 19:42
Достигнуты договоренности между Россией и Украиной о продолжении взаимных встреч с военнопленных.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова.
Она отметила, что дата возвращения россиян из Курской области с территории Украины пока не определена, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время.
Кроме того, стороны согласовали отправку 2 тыс. взаимных посылок для содержания военнопленных.
Последние новости
20:57
В Турции из-за взрыва на предприятии по производству взрывчатки пострадали 10 человекВ регионе
20:51
Фото
В Баку состоялась церемония открытия мирового финала Международного межуниверситетского конкурса по программированиюФинансы
20:43
Премьер Словакии встретится с Зеленским в пятницуДругие страны
20:33
Кая Каллас призвала Иран к всеобъемлющему сотрудничеству с МАГАТЭДругие страны
20:25
Премьер Египта: Израиль обязан принять последнее предложение по ГазеДругие страны
20:11
МИД Армении не стал комментировать слухи о блокировке заявки на вступление в ШОСВ регионе
20:01
В Гяндже из-за столкновения двух автомобилей пострадали четыре человекаПроисшествия
19:55
Лавров: Участники встреч ШОС нацелены на отстаивание интересов своих странВ регионе
19:54
Фото