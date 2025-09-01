    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Другие страны
    • 01 сентября, 2025
    • 19:42
    Россия и Украина договорились о продолжении взаимных встреч с пленными

    Достигнуты договоренности между Россией и Украиной о продолжении взаимных встреч с военнопленных.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова.

    Она отметила, что дата возвращения россиян из Курской области с территории Украины пока не определена, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

    Кроме того, стороны согласовали отправку 2 тыс. взаимных посылок для содержания военнопленных.

    Украина   Россия   пленные   военнопленные  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Rusiya və Ukrayna hərbi əsirlərlə qarşılıqlı görüşləri davam etdirmək barədə razılığa gəlib

    Лента новостей