Россия и Украина договорились о продолжении взаимных встреч с пленными

Достигнуты договоренности между Россией и Украиной о продолжении взаимных встреч с военнопленных.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова.

Она отметила, что дата возвращения россиян из Курской области с территории Украины пока не определена, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

Кроме того, стороны согласовали отправку 2 тыс. взаимных посылок для содержания военнопленных.