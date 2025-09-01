Rusiya və Ukrayna hərbi əsirlərlə qarşılıqlı görüşləri davam etdirmək barədə razılığa gəlib
Digər ölkələr
- 01 sentyabr, 2025
- 20:01
Rusiya və Ukrayna arasında hərbi əsirlərlə qarşılıqlı görüşlərin davam etdirilməsi ilə bağlı razılaşmalar əldə olunub.
"Report" "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın insan haqları üzrə müvəkkili Tatyana Moskalkova məlumat verib.
O qeyd edib ki, Kursk vilayətindən olan rusiyalıların Ukrayna ərazisindən qayıtma tarixi hələ müəyyən edilməyib, lakin bunun yaxın gələcəkdə baş verəcəyi gözlənilir.
Bundan əlavə, tərəflər hərbi əsirlərin saxlanması üçün 2 min qarşılıqlı bağlama göndərmək barədə razılığa gəliblər.
