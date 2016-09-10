Россия и США согласовали план по Сирии

Баку. 10 Сентября. REPORT.AZ/ Россия и США согласовали план по урегулированию конфликта в Сирии.

Как передает Report, об этом заявил в субботу, 10 сентября, госсекретарь США Джон Керри по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«США и Россия объявляют о плане, который, мы надеемся, прекратит страдания в Сирии и позволит обеспечить переход к политическому процессу», — цитирует Керри ТАСС.

По его словам, Россия и США призывают все стороны сирийского конфликта поддержать режим приостановки боевых действий с 12 сентября, при этом борьба против террористов будет продолжена. Он также сказал, что с этого дня должно быть начато размежевание оппозиции и террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», для чего предполагается создать специальный центр.

«США и РФ договорились о мерах, которые мы будем принимать с учетом того, чтобы был продолжительный период прекращения насилия. И что по итогам этого периода мы опять сядем вместе и будем работать над предоставлением доступа и сокращением насилия в течение дальнейшего периода времени. После этого мы будем в дальнейшем работать над тем, чтобы совместно наносить удары по "Джебхат ан-Нусре"», — цитирует госсекретаря США РИА Новости.

Керри отметил, что нападение на «Нусру» и на филиалы «Аль-Каиды» в Сирии, «по организациям, которые против мирного перехода, против оппозиции и которые сейчас ведут нападения за границами Сирии, в том числе и в США» - «глубоко в интересах США».

«Таким образом, нам обязательно нужно ударить по этим террористам. Не произвольно, не стихийно, а стратегически и размеренно, чтобы они не могли пользоваться бомбежками режима, чтобы пропагандировать и пополнять свои ряды», — добавил госсекретарь США.

Надо исключить воздушные удары в районах Сирии, где находится местная оппозиция, подчеркнул госсекретарь США. Он отметил, что режим прекращения огня следует распространить на Алеппо и как можно скорей создать вокруг него демилитаризованную зону.

Керри добавил, что реализация российско-американского плана зависит также от властей Сирии и действующих в стране сил оппозиции.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон станут согласовывать авиаудары по позициям боевиков, районы, по которым будут работать ВКС РФ и ВВС США, определены. Что касается плана в целом, то отметил он, Россия и Соединенные Штаты «сформировали солидный, предельной конкретный пакет документов по Сирии, полностью разглашать его не будут».

«Убеждены, что с началом выполнения договоренностей создадутся благоприятные условия для возобновления межсирийских переговоров по политическому урегулированию в Сирии», - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Он также сообщил, что Дамаск ознакомлен с российско-американским планом и выразил готовность его выполнять.

Переговоры между министром иностранным дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Джоном Керри продолжались около 15 часов.