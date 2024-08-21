Россия и Китай стремятся консолидироваться в противостоянии с США

Россия и Китай стремятся нарастить свое сотрудничество в политической и экономической сфере под эгидой "многополярного мироустройства".

Россия и Китай стремятся нарастить свое сотрудничество в политической и экономической сфере под эгидой "многополярного мироустройства".

Как передает Report, об этом говорилось на встрече главы госсовета Китая Ли Цяня и премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Москве.

В ходе встречи глава госсовета КНР подчеркнул, что Пекин стремится "определить важные задачи, чтобы заложить прочную основу для сотрудничества следующего этапа".

"[Между РФ и КНР] наращивается и качество, и объем энергетического сотрудничества", - цитирует слова Ли Цяня российское информационное агентство ТАСС.

В свою очередь глава правительства России Михаил Мишустин отметил, что усилению темпов сближения Москвы и Пекина способствует стремление Запада "сохранить свое глобальное доминирование".

"Мы находимся в непростых внешних условиях. Страны Запада под надуманными предлогами применяют нелегитимные санкции. [Они] пытаются сохранить свое глобальное доминирование. И сдержать экономический и технологический потенциал России и Китая", - сказал он.

Мишустин также подчеркнул стремление двух стран "сконцентрировать усилия на защите наших общих интересов".

Ожидается, что по итогам переговоров будут подписаны межправительственные и межведомственные соглашения.