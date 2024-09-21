Россия и Китай начали совместные морские учения

На Дальнем Востоке стартовали российско-китайские морские учения "Бэйбу/Взаимодействие — 2024".

На Дальнем Востоке стартовали российско-китайские морские учения "Бэйбу/Взаимодействие — 2024".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая уже вышел из Владивостока для проведения учений.

С российской стороны в сводном отряде участвуют большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц", малые противолодочные корабли "МПК-82" и "МПК-107", а также малый ракетный корабль "Смерч" ТОФ.

ВМС Китая направили на учения эсминцы "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И", а также корабль комплексного снабжения "Тайху".

"В течение недели в акватории Японского моря совместный отряд кораблей отработает вопросы отражения нападения условного противника с воздуха, воды и подводной среды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде", — говорится в сообщении.