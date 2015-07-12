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    Россия готова начать прямые поставки сырья в Грецию

    В июне Россия заявила о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении кредита Греции

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/Россия намерена поддержать восстановление экономики Греции с помощью расширения сотрудничества в экономическом секторе, заявил журналистам российский министр энергетики Александр Новак, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    "Мы изучаем возможность прямых поставок энергетического сырья в адрес греческого государства с началом в ближайшее время", - сказал министр.

    Новак добавил, что минэнерго рассчитывает "прийти к соглашению в течение нескольких недель".

    В настоящее время проходят переговоры Греции и стран еврозоны о продолжении программы финансовой помощи.

    Если прийти к соглашению не удастся, Афины, скорее всего, будут вынуждены объявить дефолт, за которым может последовать выход из еврозоны.

    В июне Россия заявила о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении кредита Греции, если такая просьба поступит.

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