Россия готова начать прямые поставки сырья в Грецию

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/Россия намерена поддержать восстановление экономики Греции с помощью расширения сотрудничества в экономическом секторе, заявил журналистам российский министр энергетики Александр Новак, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

"Мы изучаем возможность прямых поставок энергетического сырья в адрес греческого государства с началом в ближайшее время", - сказал министр.

Новак добавил, что минэнерго рассчитывает "прийти к соглашению в течение нескольких недель".

В настоящее время проходят переговоры Греции и стран еврозоны о продолжении программы финансовой помощи.

Если прийти к соглашению не удастся, Афины, скорее всего, будут вынуждены объявить дефолт, за которым может последовать выход из еврозоны.

В июне Россия заявила о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении кредита Греции, если такая просьба поступит.