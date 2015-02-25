​Stratfor предсказал распад РФ и ЕС до 2025 года

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Американский аналитический центр Stratfor опубликовал доклад с глобальным прогнозом развития регионов и ведущих стран мира до 2025 года в соответствии с новыми вызовами, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По мнению авторов исследования, наиболее прочное и стабильное положение в будущем десятилетии сохранится у США, которые продолжат оставаться экономическим, политическим и военным гегемоном. При этом снижение доли экспорта и растущая возможность самообеспечивать себя энергоресурсами сделают внешнюю политику Вашингтона более осторожной - касается ли это финансовых вливаний или военного вмешательства, говорится в документе.

Будущее Евросоюза вызывает у экспертов менее оптимистичные прогнозы. Они отмечают, что ЕС переживает кризис, который до сих пор не смог разрешить.

"Мы предсказываем, что ЕС никогда не вернется к былому единству, и, если переживет кризис, то в следующем десятилетии продолжит функционировать в существенно ограниченном и фрагментированном виде", - пишет Stratfor.

Россия проведет 2010-е годы в поисках возможности обеспечить свою государственную безопасность прежде, чем почувствует серьезные последствия демографического кризиса. Одним из вариантов такого решения будет попытка диверсифицировать экспорт и сокращение его сырьевой части. Текущая конфронтация между Москвой и Киевом еще несколько лет будет оставаться одним из главных пунктов международной политики, предупреждают составители доклада. "Маловероятно, что РФ продолжит существовать в нынешней форме", - пишут они.