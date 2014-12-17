Россия экспортировала в этом году оружия на 13 млрд. долларов

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Россия поставила в 2014 году за границу вооружения на сумму более чем 13 миллиардов долларов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил сегодня помощник президента РФ Владимир Кожин.

"Уже экспортировано вооружение на более чем 13 миллиардов долларов, портфель заказов составляет более чем 48 миллиардов", - сказал Кожин на церемонии вручения премии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ "Золотая идея".

Для сравнения, по итогам прошлого года Россия продала оружия на сумму 15,7 миллиарда долларов. Как отмечал замглавы "Рособоронэкспорта" в конце октября, план на этот год - не менее 13 миллиардов.

Кожин признал, что 2014 год для России заканчивается "более чем сложно".