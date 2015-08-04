​Российским чиновникам могут запретить доступ к соцсетям

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В Госдуме приступили к разработке проекта закона о запрете использования чиновниками и государственными служащими социальных сетей с рабочих устройств, заявил заместитель председателя комитета по информационной политике Вадим Деньгин, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Государственным служащим с рабочих компьютеров общаться в социальных сетях ни к чему. Дабы не тратить время, так как у всех есть свои задачи и обязательства, и в целях безопасности внутренних сетей блокировка подобных сервисов обоснованна. Конечно, она не должна коснуться тех чиновников, которые используют социальные сети для общения с населением", - отметил он.

Он также заявил, что большая часть социальных сетей и специальных приложений для них были разработаны иностранными компаниями, и могут быть использованы против страны на программном уровне во время развернутой информационной войны.

Эксперты поддержали данную идею, отметив, что регулирование может производится на уровне внутренних распоряжений и директив, а также указали на возможность разделения компьютеров государственных учреждений по классу содержащейся в ней информации.