 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Российский вертолет совершил вынужденную посадку в Сирии

    Место приземления обстреляно боевиками

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Сирии российский вертолет осуществил вынужденную посадку, место приземления обстреляно боевиками, экипаж не пострадал, эвакуирован на базу Хмеймим.

    Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в российском центре примирения враждующих сторон в САР.

    "Вертолет получил повреждения, не позволявшие самостоятельно вернуться на аэродром базирования. Экипаж машины не пострадал и был оперативно доставлен поисково-спасательным вертолетом на авиабазу Хмеймим", - сказал представитель Центра.

    Таким образом, в Центре опровергли информацию террористов ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) о якобы гибели российских военнослужащих в результате обстрела вертолета ВКС России.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi