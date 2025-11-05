Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    • 05 ноября, 2025
    • 15:26
    Российский порт в Черном море приостановил работу после ударов украинских дронов

    Российский черноморский порт Туапсе приостановил экспорт топлива, а местный нефтеперерабатывающий завод прекратил переработку сырой нефти после атаки украинских беспилотников 2 ноября.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Источники агентства сообщили, что подконтрольный "Роснефти" НПЗ, который экспортирует большую часть своей продукции, на следующий день остановил переработку из-за повреждения портовой инфраструктуры после.

    До атаки ожидалось, что Туапсе увеличит экспорт нефтепродуктов в ноябре. По оценкам аналитиков, во время атаки три танкера ожидали загрузки нефти, дизеля и мазута в порту.

    По состоянию на 5 ноября все суда отошли от причалов и были поставлены на якорь вблизи порта. Ориентированный на экспорт Туапсинский завод мощностью переработки 240 тысяч баррелей нефти в сутки производит нефть, мазут, вакуумный газойль и высокосернистое дизельное топливо.

    НПЗ, который также несколько раз становился целью ударных беспилотников, преимущественно поставляет нефть в Китай, Малайзию, Сингапур и Турцию.

