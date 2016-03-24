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    Российский генерал подтвердил использование спецназа в Сирии

    Оставшаяся в Сирии группировка войск достаточна для контроля за соблюдением режима прекращения огня

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Генерал-полковник Александр Дворников, командовавший войсковой группировкой России в Сирии, заявил, что российские вооруженные силы, вопреки официальным сообщениям, были там задействованы не только в воздухе, но и на земле.

    В интервью "Российской газете" Дворников заявил, что командовал российской группировкой около полугода. По его словам, в Сирии до сих пор действуют бойцы российских сил специальных операций.

    Дворников утверждает, что спецназовцы занимаются в Сирии доразведкой объектов для авиаударов, наведением самолетов на цели в удаленных районах, а также решают некие "другие специальные задачи".

    По словам Дворникова, в Сирии также находятся российские военные советники, которые помогают сирийцам в планировании боевых действий и в освоении российской военной техники.

    Дворников добавил, что оставшаяся в Сирии группировка российских войск достаточна для контроля за соблюдением режима прекращения огня и для защиты российского аэродрома Хмеймим и пункта материального обеспечения российского ВМФ в Тартусе.

    "Российская газета" отмечает, что фамилия Дворникова раньше никогда не упоминалась в связи с операцией в Сирии. Издание утверждает, что большинство подробностей операции до сих пор засекречено, и Дворников поделился только некоторыми деталями.

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