Российский генерал подтвердил использование спецназа в Сирии

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Генерал-полковник Александр Дворников, командовавший войсковой группировкой России в Сирии, заявил, что российские вооруженные силы, вопреки официальным сообщениям, были там задействованы не только в воздухе, но и на земле.

В интервью "Российской газете" Дворников заявил, что командовал российской группировкой около полугода. По его словам, в Сирии до сих пор действуют бойцы российских сил специальных операций.

Дворников утверждает, что спецназовцы занимаются в Сирии доразведкой объектов для авиаударов, наведением самолетов на цели в удаленных районах, а также решают некие "другие специальные задачи".

По словам Дворникова, в Сирии также находятся российские военные советники, которые помогают сирийцам в планировании боевых действий и в освоении российской военной техники.

Дворников добавил, что оставшаяся в Сирии группировка российских войск достаточна для контроля за соблюдением режима прекращения огня и для защиты российского аэродрома Хмеймим и пункта материального обеспечения российского ВМФ в Тартусе.

"Российская газета" отмечает, что фамилия Дворникова раньше никогда не упоминалась в связи с операцией в Сирии. Издание утверждает, что большинство подробностей операции до сих пор засекречено, и Дворников поделился только некоторыми деталями.