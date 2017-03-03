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    Российский генерал подорвался на мине в Сирии

    ​СМИ узнали о тяжелом ранении российского генерала в боях за Пальмиру

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа России Петр Милюхин получил тяжелые ранения в боях за Пальмиру в Сирии. 

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, генерал-майор подорвался на мине около недели назад.

    По информации издания, он потерял обе ноги и глаз. На месте пострадавший получил первую помощь, однако после ухудшения состояния здоровья его спецрейсом доставили в военный госпиталь имени Бурденко в Москве.

    В минобороны России пока не прокомментировали данную информацию.

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