Российские войска с марта взяли под контроль около 150 населенных пунктов в Украине
Другие страны
- 30 августа, 2025
- 17:21
Российская армия владеет стратегической инициативой в зоне боевых действий на территории Украины.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
По его словам, ВСУ весной и летом 2025 года пытались замедлить наступление российских войск, но у них это не получилось.
Герасимов добавил, что российские войска продолжают безостановочное наступление практически по всей линии фронта.
Начальник Генштаба подчеркнул, что с марта 2025 года российские войска в Украине взяли под контроль 149 населенных пунктов общей площадью 3,5 тыс. кв. км.
