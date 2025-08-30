    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    • 30 августа, 2025
    • 17:21
    Российские войска с марта взяли под контроль около 150 населенных пунктов в Украине

    Российская армия владеет стратегической инициативой в зоне боевых действий на территории Украины.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

    По его словам, ВСУ весной и летом 2025 года пытались замедлить наступление российских войск, но у них это не получилось. 

    Герасимов добавил, что российские войска продолжают безостановочное наступление практически по всей линии фронта.

    Начальник Генштаба подчеркнул, что с марта 2025 года российские войска в Украине взяли под контроль 149 населенных пунктов общей площадью 3,5 тыс. кв. км. 

    российско-украинская война   Валерий Герасимов   генштаб   Россия   Украина  
