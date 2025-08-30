    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Rusiya ordusu martdan bəri Ukraynada 149 yaşayış məntəqəsini nəzarət altına alıb

    Digər ölkələr
    • 30 avqust, 2025
    • 17:40
    Rusiya ordusu martdan bəri Ukraynada 149 yaşayış məntəqəsini nəzarət altına alıb

    Rusiya ordusu Ukrayna ərazisindəki döyüş zonasında strateji təşəbbüsə malikdir.

    "Report"un Rusiya KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Valeri Gerasimov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Ukrayna Silahlı Qüvvələri 2025-ci ilin yaz və yay aylarında Rusiya qoşunlarının hücumunu yavaşlatmağa çalışıblar, lakin buna nail ola bilməyiblər.

    V.Gerasimov əlavə edib ki, Rusiya qüvvələri demək olar ki, bütün cəbhə xətti boyunca fasiləsiz hücumu davam etdirirlər.

    Baş Qərargah rəisi vurğulayıb ki, 2025-ci ilin martından etibarən Rusiya ordusu Ukraynada ümumi sahəsi 3,5 min kv. km olan 149 yaşayış məntəqəsini nəzarət altına alıb.

    Rusiya Silahlı Qüvvələri   Ukrayna   Rusiya   Valeri Gerasimov   Hücum   müharibə  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Российские войска с марта взяли под контроль около 150 населенных пунктов в Украине

    Son xəbərlər

    18:33

    Siyarto: Macarıstan onu resurslarla təmin edən Rusiya şirkətlərinə qarşı sanksiyalara icazə verməyəcək

    Digər ölkələr
    18:25

    Kanadalı qonaq Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşənlərin ailə üzvlərinin Cenevrədəki aksiyasını dəstəkləyib

    Xarici siyasət
    18:19

    Aİ ölkələrinin XİN başçıları növbəti həftə Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketinə qayıdacaqlar

    Digər ölkələr
    18:13

    Bakıda avtomobil piyadanı vurub, yolda sıxlıq yaranıb

    Hadisə
    18:04

    Ukrayna hərbçiləri Rusiya Silahlı Qüvvələrinin partlayıcı anbarını məhv ediblər

    Digər ölkələr
    18:02

    Azərbaycan birinciliyi və çempionatının gümüş medalçısı: "Məqsədim dünya çempionatında yaxşı nəticə göstərməkdir"

    Fərdi
    17:53

    Yaylagül Ramazanova: "Kamandan oxatma üzrə Azərbaycan çempionatı mənim üçün çətin keçmədi"

    Fərdi
    17:44
    Foto

    Kamandan oxatma üzrə Azərbaycan birinciliyi və çempionatının qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    17:40

    Rusiya ordusu martdan bəri Ukraynada 149 yaşayış məntəqəsini nəzarət altına alıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti