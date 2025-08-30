Rusiya ordusu martdan bəri Ukraynada 149 yaşayış məntəqəsini nəzarət altına alıb
Digər ölkələr
- 30 avqust, 2025
- 17:40
Rusiya ordusu Ukrayna ərazisindəki döyüş zonasında strateji təşəbbüsə malikdir.
"Report"un Rusiya KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Valeri Gerasimov bildirib.
Onun sözlərinə görə, Ukrayna Silahlı Qüvvələri 2025-ci ilin yaz və yay aylarında Rusiya qoşunlarının hücumunu yavaşlatmağa çalışıblar, lakin buna nail ola bilməyiblər.
V.Gerasimov əlavə edib ki, Rusiya qüvvələri demək olar ki, bütün cəbhə xətti boyunca fasiləsiz hücumu davam etdirirlər.
Baş Qərargah rəisi vurğulayıb ki, 2025-ci ilin martından etibarən Rusiya ordusu Ukraynada ümumi sahəsi 3,5 min kv. km olan 149 yaşayış məntəqəsini nəzarət altına alıb.
