Российские войска атаковали угольную фабрику в Украине

Российские войска атаковали фабрику по обогащению угля компании ДТЭК Энерго в Украине.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении компании.

В результате обстрела произошел пожар, разрушены части здания и повреждено технологическое оборудование. Дежурный персонал находился в укрытии - пострадавших нет.

Это уже третья масштабная атака на предприятие за последние полтора месяца: предыдущие удары были совершены 26 августа и 8 сентября.

"Из-за угрозы жизни сотрудников и приближения линии фронта компания была вынуждена приостановить работу фабрики, которая обеспечивала углем тепловые электростанции страны. Производственные мощности законсервированы, персонал переведен на другие объекты", - говорится в сообщении.

На данный момент работа предприятия полностью парализована, оборудование находится в состоянии, непригодном для эксплуатации.