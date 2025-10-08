Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Российские войска атаковали угольную фабрику в Украине

    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 20:58
    Российские войска атаковали фабрику по обогащению угля компании ДТЭК Энерго в Украине.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении компании.

    В результате обстрела произошел пожар, разрушены части здания и повреждено технологическое оборудование. Дежурный персонал находился в укрытии - пострадавших нет.

    Это уже третья масштабная атака на предприятие за последние полтора месяца: предыдущие удары были совершены 26 августа и 8 сентября.

    "Из-за угрозы жизни сотрудников и приближения линии фронта компания была вынуждена приостановить работу фабрики, которая обеспечивала углем тепловые электростанции страны. Производственные мощности законсервированы, персонал переведен на другие объекты", - говорится в сообщении.

    На данный момент работа предприятия полностью парализована, оборудование находится в состоянии, непригодном для эксплуатации.

    Лента новостей