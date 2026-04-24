    Российские спецслужбы предотвратили теракт против руководства Роскомнадзора

    24 апреля, 2026
    • 10:13
    Российские спецслужбы предотвратили теракт против руководства Роскомнадзора

    Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила о задержании семи человек, готовивших теракт в отношении руководства Роскомнадзора в Москве.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

    "18 апреля 2026 года предотвращен террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора, планировавшийся путем подрыва автомобиля с использованием взрывного устройства", - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    По данным спецслужбы, в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле были задержаны семь человек.

    В ходе обысков изъяты самодельные взрывные устройства массой 1 кг, граната Ф-1, пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы, два газовых пистолета, рации и так далее.

    В отношении задержанных возбуждены дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств, "решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к террористическому акту".

    Moskvada "Roskomnadzor" rəhbərliyinə qarşı terror aktının qarşısı alınıb

