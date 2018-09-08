Российские корабли провели учения в Средиземном море с использованием глубинных бомб

© РИА Новости https://report.az/storage/news/dc0498adc182745b5527e1be113ce35e/a072d5f4-865d-41de-addd-3827a90f723e_292.jpg

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России поразили условные воздушные и надводные цели из комплексов АК-130 и АК-630, а также провели стрельбы глубинными бомбами из установки РБУ-6000 при отражении атаки подводной лодки условного противника на учениях в Средиземном море, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В ходе стрельб все условные цели были успешно поражены. Кроме того, моряки отработали поиск и слежение за подводной лодкой.

Учения российских боевых кораблей сопровождалось повышенным вниманием со стороны НАТО. В частности, во время стрельб за кораблями наблюдал боевой фрегат из Нидерландов "Де Рюйтер".

С 1 по 8 сентября 26 кораблей, включая две подлодки, а также 34 летательных аппарата Военно-морского флота и Воздушно-космических сил проводят первые в истории современной России совместные масштабные учения в Средиземном море. В рамках маневров проводятся практические ракетные стрельбы как с кораблей, так и с вертолетов и самолетов.

Ход учений инспектирует главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев, который отметил, что боевые корабли, в частности, крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал Макаров", подтвердили свои характеристики, заложенные при проектировании, в ходе данных учений.