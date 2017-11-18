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    Российские бомбардировщики нанесли удар по террористам ИГИЛ в Сирии - ВИДЕО

    Были уничтожены скопление живой силы, техники и вооружения террористов

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Шесть российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по террористам ИГИЛ в районе сирийского города Абу-Кемаль.

    Как передает Report, уничтожены техника и вооружение боевиков.

    «В результате удара были уничтожены: скопление живой силы, техники и вооружения террористов», — говорится в сообщении ведомства, распространенном в субботу.

    В Минобороны отметили, что над территорией Сирии прикрытие дальних бомбардировщиков с авиабазы Хмеймим выполняли истребители Су-30СМ.

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