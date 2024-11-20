Российская подлодка впервые зашла в малазийский порт Кота-Кинабалу

Подводная лодка проекта 636.3 "Уфа" и буксир "Алатау" Тихоокеанского флота совершили деловой заход в порт Кота-Кинабалу государства Малайзия.

Подводная лодка проекта 636.3 "Уфа" и буксир "Алатау" Тихоокеанского флота совершили деловой заход в порт Кота-Кинабалу государства Малайзия.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" Тихоокеанского флота в сопровождении спасательного буксира "Алатау" совершила деловой заход в порт Кота-Кинабалу государства Малайзия. Корабли ВМФ России посетили данный порт впервые", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по окончании дружественного визита спланировано проведение российско-малазийских военно-морских учений PASSEX в акватории Южно-Китайского моря.

Построенная на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге ДЭПЛ "Уфа" совершает межфлотский переход с Балтики на Тихоокеанский флот южным морским путем. "Уфа" принята в состав ВМФ России 16 ноября 2022 года. Основным ударным комплексом являются высокоточные ракеты "Калибр".