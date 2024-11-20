О нас

Российская подлодка впервые зашла в малазийский порт Кота-Кинабалу

Российская подлодка впервые зашла в малазийский порт Кота-Кинабалу Подводная лодка проекта 636.3 "Уфа" и буксир "Алатау" Тихоокеанского флота совершили деловой заход в порт Кота-Кинабалу государства Малайзия.
Другие страны
20 ноября 2024 г. 18:46
Российская подлодка впервые зашла в малазийский порт Кота-Кинабалу

Подводная лодка проекта 636.3 "Уфа" и буксир "Алатау" Тихоокеанского флота совершили деловой заход в порт Кота-Кинабалу государства Малайзия.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" Тихоокеанского флота в сопровождении спасательного буксира "Алатау" совершила деловой заход в порт Кота-Кинабалу государства Малайзия. Корабли ВМФ России посетили данный порт впервые", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по окончании дружественного визита спланировано проведение российско-малазийских военно-морских учений PASSEX в акватории Южно-Китайского моря.

Построенная на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге ДЭПЛ "Уфа" совершает межфлотский переход с Балтики на Тихоокеанский флот южным морским путем. "Уфа" принята в состав ВМФ России 16 ноября 2022 года. Основным ударным комплексом являются высокоточные ракеты "Калибр".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

На Филиппинах из-за тайфуна Ман-Йи погибло девять человек
ФотоНа Филиппинах из-за тайфуна "Ман-Йи" погибло девять человек
20 ноября 2024 г. 18:27
Спецпосланник США заявил о прогрессе в переговорах Ливана и Израиля
Спецпосланник США заявил о прогрессе в переговорах Ливана и Израиля
20 ноября 2024 г. 17:09
Противники строительства завода Tesla под Берлином отказались спускаться с деревьев
Противники строительства завода Tesla под Берлином отказались спускаться с деревьев
20 ноября 2024 г. 16:53
В Польше обрушилась крыша депо, два человека погибли
В Польше обрушилась крыша депо, два человека погибли
20 ноября 2024 г. 16:32
США, Япония и Южная Корея открыли секретариат сотрудничества трех стран в Сеуле
США, Япония и Южная Корея открыли секретариат сотрудничества трех стран в Сеуле
20 ноября 2024 г. 16:08
ВС Израиля нанесли удар по Пальмире
ВС Израиля нанесли удар по Пальмире
20 ноября 2024 г. 15:22
Работа общественного транспорта в Греции нарушена из-за всеобщей забастовки
Работа общественного транспорта в Греции нарушена из-за всеобщей забастовки
20 ноября 2024 г. 14:31
Посольства ряда стран в Украине не будут предоставлять в течение дня услуги
Посольства ряда стран в Украине не будут предоставлять в течение дня услуги
20 ноября 2024 г. 14:07
Оппозиция Ганы обвинила власти в подготовке фальсификации выборов
Оппозиция Ганы обвинила власти в подготовке фальсификации выборов
20 ноября 2024 г. 13:56
В Чехии повысят зарплаты крупных политиков почти на 7%
В Чехии повысят зарплаты крупных политиков почти на 7%
20 ноября 2024 г. 12:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi